Стакис: нужно принять решение, как демонтировать памятник в парке Победы
Foto: DELFI

Решение о сносе Памятника освободителям в рижском Парке Победы предстоит принять не по вопросу: демонтировать памятник или нет, а по вопросу - как это сделать, сказал в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Он предлагает создать межведомственную рабочую группу, в которую вошли бы представители четырех парламентских комитетов, правительства, министерств и Рижской думы. Ей предстоит принять решение "не о том, нужно ли демонтировать, а о том, как это сделать".

По словам мэра, такая рабочая группа необходима, чтобы вопрос о памятнике начал реально решаться. Даже если она придет к выводу о том, что снос памятника возможен только в случае, когда в России "падет кровавый режим Путина", Латвия может провести подготовительную работу.

Говоря о предстоящем 9 мая, когда мероприятия у памятника будут запрещены, мэр предположил, что провокаций не будет, хотя более точную оценку могут дать органы безопасности, которые вместе с Государственной полицией работают над планом мер безопасности в этот день.

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