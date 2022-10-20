Стакис: о ликвидации должности третьего вице-мэра "может быть, поговорим после трудной зимы"

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что о ликвидации в столичном муниципалитете должности третьего вице-мэра можно будет поговорить после трудной зимы.

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Как уже сообщалось ранее, в минувшую среду с предложением о ликвидации этого поста выступила фракция партии "Согласие" в Рижской думе. Таким образом можно сэкономить в бюджете до 200 000 евро.

Представители фракции отметили, что один из рижских вице-мэров — Эдварс Смилтенс — был в начале октября избран в Сейм, поэтому с его уходом было бы логично ликвидировать и эту должность.

Однако, отвечая на вопрос журналистов программы "900 секунд", Стакис был уклончив. По его словам, он очень надеется, что придет время, когда Рижская дума сможет работать в регулярном режиме, а не в кризисном.

Мэр Риги подчеркнул, что сейчас с учетом объема работы вице-мэры оказывают ему неоценимую помощь.

После выборов в Рижскую думу мэром Риги был избран Мартиньш Стакис, а вице-мэрами — Вилнис Кирсис, Линда Озола и Эдвард Смилтенс.