Стакис о сносе Пушкина: у Рижской думы есть дела поважнее, чем борьба с памятниками

У Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками, заявил в беседе с агентством LETA мэр Риги Мартиньш Стакис. Так он прокомментировал решение Совета по памятникам Рижской думы о сносе нескольких памятников.

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Стакис рассказал, что сейчас активно составляется муниципальный бюджет, что требует большой работы, а прославляющие оккупацию объекты, которые требовало снести государство, демонтированы. Демонтаж других памятников не будет ни быстрым, ни эмоциональным, сказал политик.

Он отметил, что в Рижское самоуправление часто поступают различные предложения как от частных лиц, так и от неправительственных организаций о размещении памятных досок, памятников и других объектов в городской среде — поэтому и был создан Совет по памятникам.

Совет позволяет не оставлять вопросы о памятниках в повестке дня политиков, без обсуждения профессионалами. Для этого в нем кроме политиков работают скульпторы, архитекторы и другие профессионалы, которые могут посмотреть на каждый конкретный вопрос с другой перспективы.

Совет рассматривает не только вопросы сноса памятных мест, но также вопросы об их восстановлении.

Если совет поддерживает снос или перемещение памятников, это только рекомендации — при этом они не соблюдаются однозначно, подчеркнул политик, отметив, что к таким вопросам надо подходить рассудительно и что необходимы дискуссии.

Мэр призвал коллег депутатов думать не о памятниках, а о бюджете Рижской думы, о ремонте улиц и о вопросах социального обеспечения.

Ранее сообщалось, что совет по памятникам поддержал инициативы о сносе и переносе шести памятников, связанных с прославлением советских времен — члены Совета по памятникам проголосовали против предложения вице-мэра Риги Линды Озолы демонтировать памятник Барклаю-де-Толли и за снос памятника советскому академику Мстиславу Келдышу, писателю Андрейсу Упитису и "писательнице периода сталинизма" Анне Саксе. Памятник Пушкину решено передвинуть, так как он установлен там незаконно.

Как сообщалось, На портале общественных инициатив manabalss.lv уже с 25 ноября идет сбор подписей за снос памятника Пушкину. За более чем три месяца собрано только 1330 подписей. Необходимо собрать — для подачи соответствующего народного воззвания в Рижскую думу — всего 2000 подписей.