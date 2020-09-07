Стакис обещает искать решения, чтобы рижане не остались без отопления

Кандидат на пост мэра Риги Мартиньш Стакис обещает найти решение назревшей проблемы с долгами за отопление в столице.

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В интервью передаче Латвийского радио "В точке пересечения" Стакис сказал, что пока не может предложить решения этой проблемы, поэтому новая коалиция пригласила на встречу нынешнее временное руководство Рижской думы.

Стакис считает, что сложившаяся ситуация является следствием десятилетнего руководства Ригой партиями "Согласие" и "Честь служить Риге". Единое домоуправление "Ригас наму парвалдниекс" (РНП) не справляется с задачами, с которыми справляются частные управляющие, подчеркнул Стакис.

Он считает, что сегодня есть способы борьбы с должниками, и делать это нужно было активно и регулярно, чтобы проблема не усугублялась и не выходила из-под контроля.

Не называя возможных решений, Стакис подчеркнул, что нельзя оставлять людей без отопления.

По данным РНП, в настоящее время задолженность рижан по счетам за отопление составляет более 10 млн евро, в том числе самая большая задолженность по одному многоквартирному дому составляет более 73 тыс. евро.