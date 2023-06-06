Стакис признал, что был неколлегиальным в решении вывесить флаг ЛГБТК-сообщества у Рижской думы

На заседании коалиции Рижской думы, которое состоялось во вторник, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис признал, что был неколлегиальным в своем решении вывесить в прошлую пятницу флаг ЛГБТК-сообщества возле городской думы.
Стакис признал агентству LETA, что не может отрицать очевидное для всех. На заседании он объяснил свои действия желанием, чтобы столица Латвии Рига выразила поддержку ЛГБТК-сообществу в борьбе за права человека, против насилия и дискриминации, подобно тому, как это происходит в других городах Европы и мира.
Стакис заверяет, что в дальнейшем будет информировать коллег о своих планах и согласовывать свои действия с депутатами.
Депутаты фракции Национального объединения и Латвийского объединения регионов приняли объяснения мэра и считают инцидент исчерпанным.