Стакис признал, что был неколлегиальным в решении вывесить флаг ЛГБТК-сообщества у Рижской думы

На заседании коалиции Рижской думы, которое состоялось во вторник, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис признал, что был неколлегиальным в своем решении вывесить в прошлую пятницу флаг ЛГБТК-сообщества возле городской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Стакис признал агентству LETA, что не может отрицать очевидное для всех. На заседании он объяснил свои действия желанием, чтобы столица Латвии Рига выразила поддержку ЛГБТК-сообществу в борьбе за права человека, против насилия и дискриминации, подобно тому, как это происходит в других городах Европы и мира.

Стакис заверяет, что в дальнейшем будет информировать коллег о своих планах и согласовывать свои действия с депутатами.

Депутаты фракции Национального объединения и Латвийского объединения регионов приняли объяснения мэра и считают инцидент исчерпанным.