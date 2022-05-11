Стакис прогнозирует, что памятник в Пардаугаве не удастся снести до выборов Сейм

Скорее всего памятник в парке Победы не удастся демонтировать до выборов в Сейм, заявил в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums мэр Риги Мартиньш Стакис.

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В программе было сказано, что исполнительный директор Риги Янис Ланге допускает, что после решения государства, снимающего юридические барьеры на пути к сносу монумента, Рижская дума объявит конкурс идей, что делать с соответствующей территорией.

На вопрос, каковы временные рамки, в которые Рижская дума будет готова организовать демонтаж памятник, Стакс сказал, что пока нет точного ответа.

По его мнению, нужно начать с политических решений как в Сейме, так и в Рижской думе. Стакис пояснил, что создана специальная дорожная карта, как к этому прийти, учитывая все риски.

"К этому решения невозможно прийти быстро. Сейм должен принять особый закон, тогда многих проблем не будет. Нужно сказать, что не простой объект. Я не думаю, что памятник удастся демонтировать до ожидающихся выборов в Сейм", — сказал мэр Риги.