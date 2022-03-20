Стакис просит не согласовывать мероприятия 9 мая в Пардаугаве

Мэр Риги Мартиньш Стакис (ПП) намерен обратиться к исполнительному директору городского самоуправления с призывом не согласовывать ежегодное мероприятие 9 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве. Об этом Стакис заявил сегодня в программе Латвийского телевидения De Facto.

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Его личное мнение – такое мероприятие не должно происходить в столице Латвии, Риге. Ему здесь не место, отметил мэр Риги.

Он призвал организаторов мероприятия не обращаться в муниципалитет для подачи заявки на проведение мероприятия. Даже если муниципалитету не удастся запретить мероприятие, то торговля, общественное питание, оборудование для усиления звука и фейерверки будут запрещены.

По словам Стакиса, теперь такое событие будет оцениваться как празднование смерти.

Он подчеркнул, что 8 мая весь мир чтит память павших в Второй мировой войне и что для возложения цветов не требуется никаких разрешений.

Ранее министр юстиции Янис Борданс (Консервативные) призвал самоуправления не выдавать разрешения на проведение мероприятий в честь 9 мая.

"Это будет одним из самых сложных 9 мая за последние годы", – ранее в эфире передачи Nedēļa. Post scriptum TV24 сказал министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс (Новое Единство).

Так он ответил на вопрос, будет ли 9 мая проверкой отношения русскоязычных к Латвии и войне в Украине.

"До тех пор, пока это мероприятие памяти, до тех пор, пока люди кладут цветы, что мы делаем 8 мая, а они 9 мая, это одно — почтить своих дедушек, бабушек, отцов и матерей. Если люди хотят это делать, то хорошо, но если появится желание чествовать российскую агрессию в Украине, показать некоторый империализм, я думаю, что в таком случае надо принять решения, не допускающие этого", – призвал министр.