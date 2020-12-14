Стакис: ради ограничения распространения Covid-19 следует запретить акции протеста

По мнению председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса, для ограничения распространения Covid-19 следует запретить акции протеста.

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Политик подчеркнул важность свободы слова, однако, как показала оценка прошедших в субботу акций протеста, организаторы мероприятий не только не могли, но и не хотели соблюдать установленные ограничения.

Стакис сообщил, что сегодня на заседании комиссии по гражданской обороне Рижской территории сотрудничества был проанализирован ход акций протеста, прошедших 12 декабря, и деятельность правоохранительных органов. Он считает, что полиция работала профессионально и выполнила главную задачу - не допустить агрессии и провокаций.

По мнению Стакиса, следует обратиться к правительству с просьбой о полном запрете пикетов.

"В субботу все увидели, что организаторы не только не могут, но и не хотят каким-либо образом ограничивать эти пикеты. Они хорошо знали, чем рискуют, и сознательно пошли на нарушения. Это произошло в выходные, когда было зарегистрировано больше всего смертных случаев", - заявил Стакис.

Если Кабинет министров не примет такое решение, самоуправление Риги потребует от организаторов мероприятий соблюдения установленных ограничений, а если это требование игнорируется, самоуправление может и запретить мероприятие, сказал Стакис.

Ранее директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сказал, что так как на прошедших в субботу акциях протеста не соблюдались меры эпидемиологической безопасности, есть опасения, что проведение этих мероприятий негативно отразится на общей эпидемиологической ситуации в стране.

Он отметил, что вирус меньше распространяется на открытом воздухе, чем в помещениях, потому что снижается его концентрация. Однако на открытом воздухе необходимо соблюдать дистанцию и лимит количества участников мероприятий.

"Люди вступают в тесный контакт и громко говорят, а чем громче они говорят, тем больше может распространиться вирус", - пояснил Перевощиков.

В свою очередь начальник полиции самоуправления Риги Юрис Лукасс сообщил, что во время акций 12 декабря использовались различные видеоустройства, события снимались как с автомобилей, так и с дронов, фиксировались различные нарушения.

Было записано большое количество видеороликов, которые позволят оказать Государственной полиции поддержку в выявлении нарушителей.

Он отметил, что в настоящее время возбуждено два административных дела против организаторов мероприятия, которое состоялось на набережной 11 ноября, а также одно против организаторов мероприятия, прошедшего на площади Бривибас.