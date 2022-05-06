Стакис: Рига готовится к приросту числа запрашивающих социальные пособия

Рига готовится к тому, что число горожан, запрашивающих социальные пособия, возрастет, признал в эфире телеканала TV3 мэр столицы Мартиньш Стакис.

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Политик рассказал: уже ощущается, что льготы начали запрашивать те, кто уже имеет право на них, но до сих по каким-то причинам не подавал заявку на такую социальную помощь.

Стакис признал и то, что социальная поддержка может понадобиться проживающих в Риге российским пенсионерам в случае, если Россия начнет платить им пенсии в рублях. Ведь покупательная способность рубля резко упала, и, соответственно, может понадобиться помощь.

По оценке Стакиса, количество запросов жилищных пособий может возрасти на 70%. На сегодняшний день в столице различные социальные пособия получают 18 тысяч человек, из них 8,5 тысячи — именно жилищные пособия.

Мэр столицы отметил, что многие горожане не смогут оплатить счета за энергоресурсы, даже если получат поддержат, и "поставщикам услуг придется пойти навстречу". Ранее, напомним, Рижское самоуправление допускало, что нужно дать жителям возможность оплачивать счета в рассрочку и не начислять пени.

И о 9 мая

Говоря о том, что будет происходить в Риге 9 мая, Стакис признал, что самоуправление рассчитывает на то, что жители придут и возложат цветы к памятнику в Пардаугаве, что не запрещено. Но никаких мероприятий не будет.

Государственная полиция разрабатывает план обеспечения безопасности на этот день. Стакис считает, что эти меры будут аналогичны тем, что были в предыдущие два года, когда полиция организовала поток людей для предотвращения собраний.

Стакис надеется, что провокаций не будет, хотя и признает, что они возможны.

Провокации возможны, сказал Стакис, который считает, что их не должно быть.

Сам мэр Риги примет в этот день участие в акции, посвященной памяти жертв войны в Украине.