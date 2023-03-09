Стакис: стоит иметь в виду, что Рига в этом году будет основательно перекопана

На рижских улицах нужно менять асфальт, кроме того, будет строиться Rail Baltica и перестраиваться набережная Мукусалас. Поэтому придется иметь в виду, что Рига в этом году будет основательно перекопана, предупредил мэр Мартиньш Стакис.

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Говоря о бюджете Риги 2023 года, Стакис отметил, что большая часть — это расходы на образование. В этом году будет реализовываться программа по благоустройству и ремонту школ, кроме того, поскольку в этом году школы нацменьшинств переходят на латышский язык, а во всех школах вводится компетентностный подход, запланированы также программы поддержки для педагогов.

Вторая большая часть — это расходы, связанные с инфраструктурой дорожного движения, в том числе дотации на Rīgas satiksme. Планируются и самое большое в истории приведение в порядок дорог. Стакис подчеркнул, что дорожное покрытие надо менять раз в десять лет. "Хотим сделать так, чтобы весной снег не таял вместе с дорогой", — пошутил он.

Помимо работ по смене покрытия, планируются работы по строительству Rail Baltica и перестройке набережной Мукусалас — так что придется иметь в виду, что Рига будет в этом году основательно перекопана, признал мэр.