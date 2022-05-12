Стакис: тарифы могут возрасти вдвое, но Рига не обанкротится
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Хорошая новость, по словам мэра столицы, заключается в том, что газ и отопление у рижан в следующем сезоне будут, но, вероятно, если кто-то платил 100 евро в месяц за коммунальные услуги, то в следующем году ему придется выкладывать уже 200 евро, признал в эфире TV24 мэр Риги Мартиньш Стакис.

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На вопрос, заданный телеведущим, придется ли Рижскому самоуправлению брать займы в случае, если предприятия, поставляющие коммунальные услуги, например, Rīgas siltums, столкнутся с массовыми задолженностями со стороны населения, Стакис ответил: "Нет, нет… Рига не обанкротится. Мы на этот год создали резервный фонд в размере 14 млн евро и в следующем году тоже создадим еще больший резервный фонд, учитывая то, что придется снять средства с других нужд".

"Здесь скорее вопрос в том, как Rīgas siltums будет регулировать задолженности жителей", — сказал мэр, отметив, что в прошлом году предприятие брало кредитную линию, что снизило прибыль Rīgas siltums, так как нужно было платить кредитные проценты.

По мнению мэра Риги, в этом году следовало бы ввести систему, при которой, если человек изначально сообщает, что не может оплатить вовремя счета, то ему нужно дать возможность сделать это позже, в рассрочку, не применяя штрафных санкций.

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