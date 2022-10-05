Стакис: в ближайшие дни закончат демонтировать памятник в Пардаугаве

Процесс демонтажа памятника в Пардаугаве почти завершен — закончено приблизительно 95% работ. Об этом СМИ сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На данный момент осталось вывезти строительный мусор, также идет наполнение бассейна. На этом месте в ближайшее время будет построен "Парк будущего", который станет местом, где дети и молодежь смогут заниматься спортом, указал Стакис. Там же планируется построить скейт-парк. Более точное представление о том, что планируется для этого места в краткосрочной перспективе, Стакис представит в ближайшие две недели.

Думе еще предстоит принять решение о создании такой площадки — планируется, что средства, необходимые для ее создания, могут быть заложены в бюджет следующего года, а сам проект может быть осуществлен до следующего лета. При этом ожидается, что это будет лишь краткосрочный проект, однако конкретного решения о том, что на месте памятника будет в будущем, пока нет.

К демонтажу памятника подключилась и общественность — на эти цели было пожертвовано 268 385,60 евро. Пожертвования будут использованы для того, чтобы превратить статуи и стрелы комплекса памятников в строительный мусор, рассказала руководитель портала Ziedot.lv Рута Диманта.

Общество Delna оценивает работу Рижского агентства памятников и Рижской думы по организации демонтажа памятника как честную и законную. "В процессе были соблюдены действующие на тот момент правовые нормы, а при организации процесса учтена специфика вопросов, связанных с демонтажем памятника, и соображения безопасности", — поясняют в Delna.

По мнению Delna, коммуникация Рижской думы с общественностью относительно процесса демонтажа памятника также была успешной, и организация рекомендует продолжать ее, информируя общественность о ходе процесса и в дальнейшем.

Уже сообщалось, что 25 августа строители демонтировали центральный обелиск монумента в Парке Победы. Он был "сбит методом ковки". Работы начались рано утром, а в 16:42 памятник рухнул.

