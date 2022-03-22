Стакис: в Риге могут запретить салюты и фейерверки

Рижское самоуправление может запретить на территории муниципалитета использование фейерверков. Об этом заявил в интервью программе "900 секунд" мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Комментируя призывы в социальных сетях не устраивать фейерверки или запретить салюты, поскольку в Латвии живут военные беженцы из Украины, которых пугает громкий шум, Стакис заявил, что использование фейерверков в данный момент было бы "особой формой жестокости".

"Правилами РД уже предусмотрено время, когда это разрешено делать, но депутаты объединения Par!/"Progresīvie подготовили предложение о запрете фейерверков в Риге", — сообщил политик.

Предложение в настоящее время изучается юристами, так как важно понимать, когда фейерверки могут быть запрещены, а когда их можно разрешать. По словам Стакиса, день, когда украинская армия разгромит армию оккупантов, мог бы стать самым подходящим для салюта.

"В любом случае изменения будут, и количество фейерверков в Риге будет ограничено, я в этом совершенно уверен", — пообещал председатель столичной думы.