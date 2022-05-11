Стакис: в событиях 10 мая виновата не "уборка цветов", а противники Латвии

"В событиях, которые произошли 10 мая в Пардаугаве, виновата не "уборка цветов", а внутренние противники Латвийского государства, которые пытаются использовать любую возможность для создания напряжения в обществе", — написал на своей странице в Facebook в среду днем мэр Риги Мартиньш Стакис.

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"К сожалению, есть люди, которые настроены против нашей страны, нашей свободы и наших ценностей. И еще есть политические оппортунисты, для которых наше государство не так уж и важно — они будут его защищать до тех пор, пока будут видеть в этом политическую выгоду. Такие люди объединились, подстрекая жителей к акции у памятника в парке Победы 10 мая", — считает Стакис.

По его словам, в предыдущие годы для уборки цветов также использовались тракторы. В предыдущие годы из цветов на следующий день создавались огромные красные пятиконечные звезды. "Составленная из гвоздик огромная пятиконечная звезда у символизирующего время оккупации памятника сейчас стала бы кощунством по отношению к украинским жертвам, что могло бы привести к дополнительному напряжению в обществе. Разве мы хотим допустить что-либо подобное в нашем городе?" — вопрошает Стакис.

Он также напомнил, что еще до 9 мая все были предупреждены: поход к памятнику будет расцениваться как неуважение по отношению к тем, кто сейчас воюет и отдает в Украине свои жизни за нас. "Но люди, вдохновленные отдельными политическими силами, все равно пошли. Хотя хорошо понимали, что соседи воспримут это как поддержку войне. То же самое касается использования пиротехники, которая взрывалась несмотря на запреты и в то время, когда Рига дает приют беженцам из Украины. В связи с этим удивление, что цветы убрали раньше обычного, не к месту. Рига должна содержать в порядке свою территорию и именно это было сделано", — отметил мэр столицы, добавив, что с кладбищ цветы никто не убирал.

Стакис также озвучил, чья это была идея убрать цветы уже на следующее утро. "Да, это не был приказ полиции. Это было общее решение рабочей группы, в которую вошли исполнительный директор Риги Янис Ланге, Государственная полиция, Rīgas meži и другие учреждения и службы. В рамках этой группы прошли дискуссии об ограничении движения, размещении барьеров и обо всем другом — в том числе обсуждалась уборка цветов — и общее решение было, что это нужно сделать на следующее утро", — сказал Мартиньш Стакис.

В целом работу всех служб мэр оценил как профессиональную в сложившихся обстоятельствах, несмотря на некоторые ошибки. "За то, что произошло в Пардаугаве, в первую очередь, должны отвечать те, кто к этому привел — те, кто сознательно хочет вредить Латвии и тем, кто на этом в краткосрочной перспективе смог заработать политический капитал. Эта ситуация еще раз доказывает, что в ближайшие дни и годы мы неусыпно должны стоять на страже, охраняя свои ценности и национальную безопасность".