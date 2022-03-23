Стакис: VARAM на несколько лет остановило развитие Риги

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) на несколько лет остановило развитие Риги, приостановив вступление в силу территориальной планировки города, заявил сегодня на пресс-конференции мэр столицы Мартиньш Стакис (PP).

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Он подчеркнул, что такой шаг министерства и министра Артура Томаса Плеша (AP!) стал неожиданностью, так как можно было приостановить территориальную планировку Риги в отдельных разделах, по которым были разногласия, например, в разделе, касающемся азартных игр. Остальную же часть плана можно было утвердить.

Однако министр приостановил весь план развития, а это значит, что развитие города будет невозможно, в самоуправление не поступят инвестиции в размере многих миллионов евро.

Непонятно, почему VARAM указало на ошибки в разработке территориального плана Риги в то время, как государственный секретарь VARAM Эдвин Балшевич, возглавлявший в течение десяти месяцев временную администрацию Рижского самоуправления, своевременно не исправил их, добавил Стакис.

Он подчеркнул, что на разработку указанных VARAM поправок уйдут годы, а не месяцы, как утверждают в министерстве.

При этом вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") отметил, что Рижское самоуправление сейчас находится в роли заложника. Плешс избрал тактику "красной кнопки", полностью остановив план развития.

"Это как этап захвата заложников. Пока вы не разберетесь с азартными играми, город развиваться не будет развития", — охарактеризовал ситуацию Кирсис.

Представители руководства думы пока не сообщили, какие дальнейшие шаги предпримет самоуправление, ограничившись заявлением, что самоуправление оценит аргументы VARAM для того, чтобы решить, разрабатывать ли поправки к плану развития или обращаться в Конституционный суд.

Как сообщалось ранее, VARAMР приостановило действие территориальной планировки Риги из-за ее несоответствия закону и несоразмерности интересов вовлеченных сторон, сообщил на пресс-конференции министр Артур Том Плешс.

Согласно решениям Рижской думы, на территории Риги одновременно действуют две взаимно несогласованных территориальных планировки, что противоречит закону.

Министр также считает несоразмерным решение о запрете азартных игр на всей территории Риги вместо того, чтобы выделить отдельные зоны, как того требует закон.

Как пояснил министр, у самоуправления есть еще две возможности — обжаловать в Конституционном суде распоряжение министра о приостановке территориальной планировки или внести в нее изменения, провести общественное обсуждение, согласовав интересы всех вовлеченных сторон и повторно принять документ.