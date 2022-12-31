Стакис: "Я осознаю, что требования жителей к руководству города только растут"

В своем новогоднем видеообращении мэр столицы Мартиньш Стакис пожелал обществу "держать политиков на слове", а своим коллегам по Рижской думе — как по коалиции, так и по оппозиции — "не терять самокритики".

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"Здравствуйте, рижане! В этом году мы снова громко и ясно заявили, что будем создавать свое будущее сами, не оглядываясь больше в прошлое, о котором напоминали только что снесенные советские памятники. Мы можем гордиться этим. Мы есть и будем рижанами, патриотами Латвии и европейцами! Готовы защищать себя и помогать другим, с которыми нас объединяет любовь к свободе и демократии", — такими словами начал свое обращение Стакис.

Мэр Риги подчеркнул, что "бытовые трудности, ожидаемые в следующем году, не идут ни в какое сравнение с теми, которые переживают люди, потерявшие свой дом, своих близких и спрятавшиеся в темном, холодном бомбоубежище".

По словам Стакиса, "бесчеловечный режим по соседству и их "полезные идиоты" дома будут, не колеблясь, распространять различные мифы и постоянно пытаться натравить нас друг на друга". Поэтому градоначальник пожелал всем руководствоваться человечностью и ясным моральным компасом, и договариваться о совместной работе и взаимной солидарности".

"На этот раз у меня есть пожелание себе и своим коллегам из Рижской думы, как в коалиции, так и в оппозиции — не терять самокритики", — почеркнул мэр.

Стакис считает, что столичная власть за последние два года доказала, что

Рига может быть честной и не коррумпированной; открытой, а не закрытой; помогающей, а неравнодушной; наполненной смелостью, радостью и светом, а не мрачной.

"Я осознаю, что требования жителей к руководству города только растут — это правильно и мотивирует. Планка должна быть высокой. Рижане видят, как живут люди в других местах, и всегда сравнивают свой город с лучшими образцами мира. Рижане видят, как люди живут в других местах, и всегда сравнивают свой город с лучшими мировыми примерами", — сказал Стакис.