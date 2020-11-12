Стало известно Сovid-контактное лицо мэра Риги: инфицированный чиновник Рижской думы пришел на работу
Foto: LETA

В аппарате центральной администрации Рижской думы в Ратуше констатирован еще один случай заболевания Covid-19. Инфицированный человек был на работе 10 ноября. Так как председатель Рижской думы Мартиньш Стакис встречался с упомянутым человеком, то проактивно соблюдая меры предосторожности, мэр города начал работать удаленно, пояснили в самоуправлении.

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В настоящее время Рижская дума сотрудничает с Центром профилактики и контроля заболеваний, констатируются контактные лица, а также проводятся все необходимые действия, которые рекомендует Центр профилактики и контроля заболеваний.

Проводится дезинфекция помещений, о случае заболевания поинформированы все работники, чьи рабочие места находятся в Ратуше. Также самоуправление консультируется с Центром профилактики и контроля заболеваний о введении в Ратуше других профилактических мероприятий. В настоящее время центральная администрация продолжает работу, соблюдая все требования эпидемиологов.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Мартиньш Стакис Рижская дума
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