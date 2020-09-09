Стало известно, в какой из школ Риги выявлен Covid-19: в карантин отправлен целый класс
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Хотя Минздрав Латвии заявил, что по-прежнему не намерен раскрывать названия школ, если в них будет констатирован случай заболевания Covid-19, Lsm.lv сообщает, что ситуация 1 сентября, когда когда коронавирус был выявлен у школьника в столице, относилась к Рижской восточной средней школе.

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Вместе с первым заболевшим на домашний карантин отправился весь класс - помимо этого ученика, еще 14 одноклассников и четыре учителя, которые, по мнению эпидемиологов, были ближайшими контактными лицами заболевшего.

Школа заявила, что в прошлую пятницу получила звонок от матери одного из учеников, которая прошла тест на Covid-19 и получила положительный результат. Сам ученик чувствовал себя хорошо и жалоб на самочувствие не предъявлял. На этой неделе ученик в школу не пришел, а с понедельника, 7 сентября, весь класс учится дистанционно.

После получения положительного результата теста на Covid-19 мать сразу же отвела своего ребенка на анализ, и в субботу выяснилось, что него также есть эта инфекция, после чего Центр профилактики и контроля заболеваний позвонил в школу и сообщил, что ребенок инфицирован, сообщила заместитель директора Рижской восточной средней школы Илзе Сондоре-Друкальска.

Четыре учителя, которые были в контакте с ребенком, получили больничные листы. Меры предосторожности, введенные в школе, высоко оценил Центр профилактики и контроля заболеваний, поэтому школа может продолжать работу. Между тем путь заражения конкретного ученика все еще выясняется.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Школа
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