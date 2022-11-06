Станции Засулаукс, Дарзини и Яняварти интегрируют в систему общественного транспорта Риги

В Риге планируется интегрировать железнодорожные станции Засулаукс, Дарзини и Яняварти в систему общественного транспорта, говорится в информации, предоставленной членам Комитета городского развития Рижской думы.

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7 ноября комиссия планирует принять решение о выделении 150 000 евро из Фонда городской инфраструктуры Риги на разработку технической документации по проекту "Интеграция станций Засулаукс, Дарзини и Яняварти в городскую среду и систему городского транспорта".

Реализовать проект будет Департамент городского развития. Кроме того, Департамент планирует провести социально-экономическое исследование развития здания на улице Акменю 17 и прилегающей к нему территории. На социально-экономическое исследование необходимо 20 000 евро.

При реализации проекта власти Риги обещают "жителям комфортную, безопасную и приятную городскую среду".