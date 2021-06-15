Станет проще обозначить круг лиц, которым можно сообщать информацию о своем здоровье

На заседании Комиссии Сейма по социальным и рабочим делам депутаты обозначили поддержку упростить порядок, в котором пациент сможет выбрать, кому из близких следует знать информацию о его лечении. Сейчас депутаты ждут заключения от министерств, и осенью законопроект направят на рассмотрение в Сейм, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подготовленные рабочей группой депутата Илмара Дуритиса ("Развитие/За!") предложения по изменению закона о правах пациента предусматривают, что у пациента будет возможность устно или письменно уведомить медицинский персонал о том, кому сообщать информацию о его лечении и кому принимать за него решения в том случае, если он утратит дееспособность.

Существующее сейчас законодательство по умолчанию дает приоритетное право супругу, а если его нет, то ближайшему родственнику пациента. Фактически это означает, что если пара не зарегистрировала отношения, то де-факто самый близкий человек оказывается в этой ситуации бесправен, если только у него нет нотариальной доверенности — а ее оформление довольно сложный и дорогой процесс.