"Стараемся мы много, но ничего не добиваемся". Кариньш резюмировал опыт работы в правительстве и дал совет Минздраву

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выслушал предложения Министерства здравоохранения по укреплению сети больниц и заявил, что важнее было бы сосредоточиться на упорядочивании больничных услуг. Об этом пишет издание Latvijas avīze.
Предложения Министерства здравоохранения по укреплению сети больниц дошли до обсуждения в правительстве на этой неделе. Глава Минздрава Лига Меньгелсоне предложила план обширных реформ - от разработки единых критериев качества для всех больниц, четкой и понятной карты медицинских учреждений и создания методических центров до улучшения обмена данными.
Выслушав подробный доклад Минздрава, премьер-министр Кришьянис Кариньш отметил, что задумано множество реформ и улучшений, однако его опыт работы в правительстве подсказывает, что "стараемся мы много, но ничего не добиваемся".
Поэтому Кариньш считает, что важнее сосредоточиться на упорядочивании услуг в больницах, потому что сейчас нередки ситуации, когда "на бумаге" услуга в медицинском учреждении предусмотрена, но на деле никто не может ее оказать. Также специалисты вынуждены ездить на дежурства в больницы более низкого уровня, чтобы заработать.
Бывшая министр здравоохранения, ныне министр образования и науки Анда Чакша во время обсуждения предположила, что в пяти уровнях больниц вообще нет необходимости, поскольку между больницами второго и третьего уровня практически нет разницы. Возможно, некоторые из этих больниц можно преобразовать в амбулаторные центры первичной помощи.
Министр здравоохранения с этим согласилась, отметив, что разрабатываются соответствующие стандарты качества.