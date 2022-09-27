Старшеклассникам придется сдавать экзамен по естественным наукам, решило правительство

В следующем учебном году школьникам придется сдавать государственную проверочную работу по естественным наукам — такое предложение Министерства образования и науки поддержало во вторник, 27 сентября, правительство. Экзамен по естественным наукам станет централизованным в 2025/2026 учебном году.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Правила "О государственные стандартах всеобщего среднего образования и образцах программ всеобщего среднего образования" внесены поправки, которые вводят еще одну проверочную работу на этапе всеобщего среднего образования. Это будет государственная проверочная работа по естественным наукам на всеобщем уровне или же по физике, химии или биологии как минимум на оптимальном уровне.

Такие государственные проверочные работы будут проводиться только в общеобразовательной средней школе, экзамен учащимся, обучающимся на программах среднего образования профессионального направления, такой экзамен сдавать будет не нужно.

Планируется, что государственную проверочную работу по естественным наукам школьникам придется сдавать уже в 2023/2024 учебном году, в 2024/2025 учебном году такая работа будет сдаваться в форме мониторинга. После таких "тренирочных" двух лет в 2025/2026 учебном году будет введен уже централизованный экзамен по естественным наукам.

Министерство образования и науки поясняет, что мониторинговая работа — это государственная проверочная работа, содержание и порядок проведения которой устанавливает Государственный центр содержания образования. Цель такой работы — получить объективные данные о том, насколько учащиеся освоили учебное содержание. Что важно, результат мониторинговой работы не влияет на результат учебных достижений школьника.

Таким образом государственные проверочные работы в дальнейшем будут на этапе всеобщего среднего образования проводиться по таким предметам как латышский язык, иностранный язык (английский, немецкий или французский), математика и естественные науки.

Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага на заседании правительства отметила, что зарплаты педагогов, преподающих естественные науки, не должны зависеть от результатов экзаменов, как это происходит сейчас с учителями математики, латышского и иностранных языков.

Правительство также приняло решение, что Министерство образования и науки в сотрудничестве с Латвийским союзом самоуправлений и Латвийской конфедерацией работодателей до 31 декабря этого года разработает предложения и план действий, который поможет привлечь педагогов естественных наук в школы.

По данным Министерства образования и науки, каждый год примерно 10 000 учащихся сдают экзамены, подтверждающие освоение всеобщего среднего образования.

Введение новой проверочной работы по естественным наукам потребует в 2023 году из госбюджета 1,17 млн евро. В 2024 году и в последующие годы необходимое финансирование будет составлять 1,4 млн евро.