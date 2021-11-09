Стартовала ревакцинация от Covid-19 для жителей старше 50 лет и людей с хроническими заболеваниями
Foto: SWNS/Scanpix/LETA

С 9 ноября увеличилось число людей, которые могут получить третью дозу вакцины против Covid-19. Теперь такая возможность есть у следующих групп населения:

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  • Жители старше 50 лет
  • Жители старше 18 лет с хроническими заболеваниями
  • Жители старше 18 лет, которые работают в сфере повышенного риска и находятся в длительном контакте с Covid-19 пациентами и людьми, невакцинированными от Covid-19

При этом, в приоритете по-прежнему первая вакцинация сениоров старше 60 лет, дополнительная вакцинация людей с ослабленным иммунитетом, а также первая вакцинация всех жителей, напоминает руководительница проекта вакцинации Национальной службы здоровья (NVD) Эва Юхневича.

Нет необходимости в дополнительной вакцинации жителей, которые получили положительный результат теста на Covid-19 перед вакцинацией, после нее или в промежутке между двумя дозами вакцины от Covid-19, в том числе и тех, у кого был положительный результат на тест после прививки Janssen. Жителям младше 30 лет без серьезных сопутствующих заболеваний также не рекомендуется дополнительная доза.

Записаться на дополнительную вакцинацию можно на сайте Manavakcina.lv или по телефону 8989. Получить бустерную вакцину можно в порядке живой очереди в пунктах вакцинации в торговых центрах и в пунктах мобильной вакцинации. Также дополнительную дозу можно получить в кабинетах вакцинации медицинских учреждений и у семейного врача.

Дополнительную вакцинацию можно сделать не раньше, чем спустя 6 месяцев после получения второй дозы (в случае вакцины Spikevax от Moderna — через 6-8 месяцев после получения второй дозы). Дополнительную дозу вакцины после прививки Janssen рекомендуется делать через 8 недель после получения первой дозы.

В качестве бустерной дозы рекомендуются вакцины Spikevax и Comirnaty, допустима также вакцина Vaxzevria от Astra Zeneca, если основной курс был пройден этой же вакциной.

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