Стартовала традиционная осенняя "Неделя рижских ресторанов"

C 7 по 13 октября в Риге пройдет ежегодная "Неделя рижских ресторанов". Это будет уже шестнадцатая по счету акция. О своем участии в мероприятии заявили 40 столичных ресторанов, сообщает LiveRiga.com .

Как повелось, в Рижской неделе ресторанов принимают участие десятки лучших ресторанов города, предлагающие специальное меню, в основе которого сезонные продукты и ингредиенты, выращенные и произведенные в Латвии. Также учтены интересы посетителей, ограниченных в потреблении определенных продуктов питания.

Шеф-повара порадуют такими блюдами, как копченый баклажан с хумусом из серого гороха, цидонией и соусом из грибного бульона, запеченный на углях окунь с конопляным маслом и салатом из маринованных овощей, копченое филе сома, пюре из цидонии, маринованная цидония, укропная эмульсия, ягодный мармелад с бисквитом из фундука и мороженым и др.

В мероприятии примут участие: AC Lounge, Amber, Annas dārzs, Astor, Atelpa, Avalon, B-Bārs restorāns, Bon vivant, C.U.T., Čarlstons, Čemodāns, Duvel’s Pub, Elements, Equus, Fifty Six°N Twenty Four°E Restorāns, Hercogs Ķīpsala, Hercogs Mežaparks, Laivu centrs, Mielotava, Mio, Moltto Grill&Wine, Muzeja restorāns, Osta, OZO restorāns, Piramīda, Sokrāts, Steiku Haoss un Tinto. Tāpat arī 3 Pavāru restorāns "Tam labam būs augt!", Bibliotēka No.1 Restorāns, Dome, Entresol, Garage, Gutenbergs terase, Kaļķu vārti, Kolonāde. Mūsu stāsti.., MUUSU, Restorāns 3 и Stage 22.