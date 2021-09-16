Стартует неделя ROADPOL: полиция будет усиленно контролировать дорожное движение
Foto: LETA

С сегодняшнего дня до 22 сентября Государственная полиция в рамках акции "Дни безопасности ROADPOL" будет усиленно контролировать участников дорожного движения, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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Цель акции, которую в странах Европейского союза проводит Европейская сеть дорожной полиции (ROADPOL), состоит в том, чтобы в эти дни на европейских дорогах не было ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими и тяжело пострадавшими.

Во время акции полиция дополнительно к повседневным контрольным мероприятиям будет уделять усиленное внимание безопасности дорожного движения и контролю за его участниками. Особое внимание будет уделяться менее защищенным участникам дорожного движения и правильной перевозке пассажиров — использованию ремней безопасности и детских автокресел.

Также полицейские будут усиленно контролировать соблюдение разрешенной скорости. В течение всей недели полиция будет разъяснять участникам движения риски, которые возникают из-за несоблюдения правил дорожного движения.

"К сожалению, на прошедшей неделе на дорогах Латвии трагически оборвалась жизнь нескольких человек. Такие случаи сурово напоминают о том, что участники дорожного движения недостаточно заботятся и о своей безопасности, и о безопасности окружающих, а также о том, что необходимо менять культуру вождения и поведения на дороге. Этой акцией безопасности полиция хочет напомнить о том, как важно быть внимательным и соблюдать совсем простые требования на дороге", — подчеркнул начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Юрис Янчевскис.

В этом году до 13 сентября в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 97 человек, а 2827 получили травмы. В прошлом году в этот же период на дорогах погибли 89 человек, пострадали 2986.

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LETA

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LETA
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