Старые покрышки можно бесплатно сдать до 9 декабря
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В рамках проекта "Выбрасывай покрышки ответственно" автоводителей призывают бесплатно утилизировать старую резину. Это можно сделать с 8 ноября по 9 декабря с 8.00 до 19.00 часов по адресу ул. Гетлиню 5, Румбула.

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Проект проводит Зеленый пункт совместно с предприятием Eco Baltia vide. Покрышки могут сдавать физические лица.

Также старые покрышки принимают в автосервисах сразу после замены резины, а также в пунктах утилизации отходов, где за данную услугу могут взять деньги.

Организаторы акции обращают внимание на то, что использованные покрышки являются опасными для окружающей среды отходами и их оставление в неположенном месте наказуемо.

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