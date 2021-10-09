Статистика: 12% латвийской молодежи не работает и не учится

В 2020 году не работали и не учились 33,2 тысячи (11,9%) латвийцев в возрасте от 15 до 29 лет, подтверждают данные Центрального статистического бюро Латвии. До пандемии процент был ниже — в 2019 году не работали и не учились 10,3 молодежи. Больше всего изменения на рынке труда затронули молодых людей 25-29 лет, в особенности женщин.

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Молодежь, живущая в городах, больше подвержена влиянию пандемии

Ограничения, связанные с пандемией, больше затронули молодежь, живущую в городах. В 2020 году количество городских жителей в возрасте 15-24 лет, которые не работают и не учатся, увеличилось на 5,6 % (7,1 тысяча человек в 2019 году и 7,5 тысяч в 2020 году). В деревне показатель продолжил падать — в 2019 году не работало и не училось 6,4 тысяч молодых людей из деревне, а в 2020 году — 4,5 тысяч.

В возрастной группе 25-29 количество неработающих горожан выросло на 56% (8,4 тысяч в 2019 году и 13,1 тысяч в 2020 году), а число безработных жителей деревни выросло совсем немного — на 2,6 % (7,8 тысяч в 2019 году и 8 тысяч в 2020 году).

Чаще всего безработные и не учатся — женщины 25-29 лет

В возрастной группе 15-24 лет между женщинами и мужчинами почти нет различия — молодые женщины не учатся и не работают всего на 0.2% чаще, чем мужчины. Но в возрастной группе 25-29 разница более заметна — это уже 2.9%. Впрочем, за последние четыре года разница между женщинами и мужчинами уменьшается.

Ярко выраженные различия в уровне занятости заметны в семьях, где младшему ребенку меньше 5 лет. В таких случаях женщины чаще берут на себя обязанности по уходу за детьми и гораздо реже выходят на работу, а уровень занятости среди мужчин растет.

В 2020 году средний возраст женщин, у которых рождается первый ребенок, составил 27,3 года. Гендерное неравенство в распределении обязанностей по уходу за детьми можно заметить по тому, кто получает пособия по уходу за детьми — в 2020 году 83,4% получателей составляли женщины, и только 16,6% — мужчины.