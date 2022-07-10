Статистика: 16% происшествий и 60% смертей у воды связаны с алкогольным опьянением

В 2021 году большая часть смертей у воды и как минимум 16% несчастных случаев, в результате которых жители получили травмы, произошли в состоянии алкогольного опьянения. Об этом агентству LETA сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваемости (SPKC).

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В основном во время происшествий на воде жители получают ушибы, открытые раны, вывихи и переломы, в том числе травмы позвоночника, которые часто являются следствием падения или прыжка в водоем. Часто несчастные случаи могут заканчиваться инвалидностью или в некоторых случаях даже летальным исходом.

За последние три года более 60% утонувших были в состоянии алкогольного опьянения, более половины погибших (51%) были в возрасте 35-49 лет. Трагедии в основном происходили в разгар купального сезона — в период с июня по август.

SPKC объясняет, что в состоянии алкогольного опьянения люди становятся более безрассудными, чувствуют себя слишком смелыми и часто поступают необдуманно, в том числе решают прыгнуть в воду головой. Под воздействием алкоголя ухудшаются возможности координации и замедляется скорость реакции — людям сложнее осознавать, как далеко они заплыли, или рассчитывать свои возможности.

Тело, теряя тепло, старается обеспечить прилив крови к жизненно важным органам, однако алкоголь задерживает этот процесс. Из-за этого температура тела снижается, начинается озноб и организм постепенно теряет способность обеспечивать жизненно важные процессы.

Управление безопасности на воде и общественной безопасности Рижской муниципальной полиции напоминает, что не существует такого количества алкоголя, которое было бы безопасно для каждого. Алкоголь в любом количестве влияет на поведение человека и увеличивает риск утопления, а выпивание и отдых у воды — несовместимые вещи, говорит представитель управления Янис Скримс. Пьяному человеку категорически запрещено заходить в воду, и важно удержать от этого близких людей.