Статистика Covid-19: 2819 новых случаев, скончались 10 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За последние сутки в Латвии выявлено 2819 новых случая Covid-19, получены сведения о 10 умерших с этим диагнозом, свидетельствуют данные Центра профилактики и профилактики заболеваний.

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Из выявленных зараженных 872 были непривиты или не прошли полный курс вакцинации, 1947 были привиты.

С диагнозом Covid-19 скончались 10 человек: двое в возрастной группе 60-69 лет, два — 70-79 лет, пять — 80-89 лет, один — 90-99 лет.

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