Статистика Covid-19: в четверг 1421 новый случай, два человека умерли

За последние сутки в Латвии сделано 4125 лабораторных тестов на Covid-19 — среди них 1421 оказался положительным, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваемости (SKPC). Доля положительных случаев среди протестированных: 34,4%.

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Среди заболевших 591 человек не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, 830 были вакцинированы.

Получена информация о двух людях, умерших от Covid-19. Один умерший был в возрастной группе 70-79 лет, другой — в возрасте 90-99 лет, оба не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек — 892,7.