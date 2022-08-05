Статистика Covid-19: в четверг 1605 новых случаев, умер один человек
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За последние 24 часа в Латвии сделали 4667 лабораторных теста на Covid-19, из них 1605 оказались положительными. 654 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 951 человек вакцинирован.

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Стало известно об одном человеке, который вчера умер от Covid-19. Он входил в возрастную группу 40-49 лет и был вакцинирован.

Доля положительных случаев среди протестированных — 34.4%.

Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч человек — 986.2.

Всего с начала пандемии в Латвии заболел коронавирусом 871 181 человек

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