Статистика Covid-19: во вторник 1881 новый случай, умерли три человека

За последние 24 часа в Латвии сделано 5596 лабораторных тестирований на Covid-19. Из них 1881 дали положительный результат. 803 заболевших не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, 1078 человек вакцинированы.

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Получена информация о 3 умерших от коронавируса. Один человек входил в возрастную группу 70-79 лет, двое — в возрастную группу 80-89 лет. Все трое не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Доля положительных случаев среди протестированных — 33.6%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек — 1011.5.

С начала пандемии коронавируса в Латвии заразились 877 702 человека.