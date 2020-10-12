Статистика Covid-19: за прошедшие сутки больше всего заболевших в Риге

За прошедшие сутки наибольшее количество новых случаев Covid-19 было зарегистрировано в Риге, где выявлено 78 больных, что увеличило общее количество болеющих Covid-19 рижан до 524 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Затем следует Стопиньский край с пятью новыми случаями заражения, что увеличивает общее число больных Covid-19 в самоуправлении до 10 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано три новых случая заражения. Таким образом, в настоящее время в городе проживает 227 пациентов с Covid-19. Два новых случая зарегистрированы в Елгаве, а общее число больных Covid-19 в городе достигло 14 человек.

По одному новому случаю заболевания зарегистрировано в Бабитском, Царникавском, Кекавском, Олайнском, Приекульском, Саласпилсском и Сигулдском краях.

Наибольшее число новых больных — 54 — принадлежат к возрастной группе от 10 до 19 лет. Далее следуют пациенты в возрасте от 30 до 39 лет — 11 случаев, а также дети до девяти лет — девять случаев заболевания.

Было зарегистрировано по семь новых случаев заболевания в возрастных группах от 20 до 29 лет и от 70 лет. По три человека заболели в возрастных группах от 40 до 49 лет и от 60 до 69 лет, также заболел один человек в возрасте от 50 до 59 лет.