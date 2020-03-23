Статистика распространения Covid-19: местная трансмиссия еще впереди

Самое больше число заболевших Covid-19 среди жителей Латвии по-прежнему в возрасте от 30 до 39 лет. Причем, сегодняшний рост выявленных случаев (+41 пациент за сутки) не связан с тестированием людей, которые входят в группу риска, а отражает обследование вернувшихся в Латвию и их контактных лиц, учитывая 14-дневный инкубационный период. Такой прирост был прогнозируем, и эта тенденция сохранится еще какое-то время, а затем можно будет говорить о местной трансмиссии, пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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За минувшие сутки было проведено 987 тестов, выявлен 41 пациент с коронавирусом, то есть Covid-19 подтвержден в 2,9% случаев.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), среди 180 подтвержденных в Латвии случаев пятеро детей до 9 лет, 9 детей в возрасте от 10 до 19 лет. Кроме того, 44 человека в Covid-19 в возрастной группе от 20 до 29 лет, 54 — от 30 до 39 лет, 37 — от 40 до 49 лет, 14 — от 50 до 59 лет, 17 — старше 60 лет.

По-прежнему больше всего заболевших в Риге и Юрмале.

Новые случаи зарегистрированы в Талсинском, Тукумсском, Иецавском, Кегумском, Алойском, Руенском и Резекненском краях.

Как сообщила пресс-секретарь центра Илзе Арая, большинство заболевших недавно вернулись из поездок, побывав в таких странах, как Великобритания, Германия, США, Испания, Венгрия, Австрия и Швеция. У остальных пациентов был контакт с людьми, у которых уже подтвержден Covid-19, пишет агентство LETA.

Таким образом, по-прежнему можно установить эпидемиологическую связь новых случаев, а это свидетельствует о том, что неконтролируемого распространения Covid-19 в Латвии не происходит.