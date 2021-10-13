Статистика: самые густонаселенные территории — в Риге, Юрмале и Огре
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Из 20 наиболее густонаселенных населенных пунктов Латвии (более 8500 жителей на квадратный километр) 18 расположены в Риге, а два — в Юрмале и Огре, свидетельствуют данные переписи населения и жилищного фонда 2021 года.

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Рига и Огре также считаются самыми густонаселенными городами Латвии — в них живет 2429 и 1598 жителей на квадратный километр соответственно. В Юрмале средняя плотность населения — 565 жителей на квадратный километр, в списке густонаселенных городов она всего на 41 месте.

В Риге есть 13 территорий, где живет более 10 000 человек на квадратный километр. Пять из них находятся в Пурвциемсе и районе между Пурвциемсом и Тейкой. Самая густонаселенная территория Риги — Плявниеки, там на один квадратный километр приходится почти 20 тысяч жителей. За Плявниеками следуют Авоты, Ильгюциемс и Кенгарагс.

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