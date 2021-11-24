Статистика: у латвийцев стало больше личного пространства, а жилье становится более благоустроенным

В начале 2021 года в Латвии было 1 063 939 традиционных жилищ — квартир и частных домов. В 811 тысячах или 76,2 % их них проживают местные жители на постоянной основе, сообщают данные жилищной переписи и переписи населения Центрального управления статистикой (CSP).

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Средняя площадь жилья на одного человека — 32,3 квадратных метров, это на 4 квадратных метра больше, чем во время переписи 2011 года (тогда на одного жителя приходилось 28,3 квадратных метров).

За последние 10 лет на пятую часть сократилось количество жилищ, где на одного жильца приходится меньше, чем 30 квадратных метров — в 2011 году таких домов и квартир было 464,4 тысяч, а в 2021 — уже 366,5 тысяч.

Впрочем, дело не только в том, что жители смогли позволить себе большие дома — перемены связывают и с тем, что сокращается население Латвии. При этом количество жилых домов за десять лет тоже немного увеличилось — с 807,8 тысяч в 2011 году до 811 тысяч в 2021 году. Также увеличилось и количество жителей, которые живут одни.

Просторней всего живется в Рижском районе — здесь на одного человека в среднем приходится 39,8 квадратных метров жилплощади. Здесь же наблюдается самый стремительный рост площади личного пространства — с 2011 года оно увеличилось на 5,95 квадратных метров. А вот в Риге самая маленькая площадь на одного жителя, 28,35 квадратных метров — несмотря на то, что она стремительно увеличивается.

Среди латвийских регионов просторнее всего живется в Гаркалнском крае — там на одного жителя приходится 75,6 квадратных метров, а вот в Айзкраукленском крае самые тесные условия — там на одного жителя приходится 26,8 квадратных метров.

Количество благоустроенных жилищ тоже растет



За десять лет в Латвии стало на 8,7% больше домов, в которых оборудован унитаз со сливом, теперь это 87,7 % жилищ. Также в начале года центральное отопление было подключено в 77,4 % жилищах, это на 7,7% больше, чем в 2011 году. Душ или ванна есть в 84,9 % латвийских жилищ, это на 6,6% больше, чем десять лет назад. Водоснабжение доступно в 93,1 % жилищ — на 4,6% больше, чем в 2021 году.

Самый стремительный рост жилищ с центральным отоплением наблюдается в Земгале — там за десять лет их стало на 10,3% больше и теперь это 71,2 % всех домов и квартир. В Латгале самый большой рост доступности водоснабжения — на 7,8% за десять лет и теперь это 82,1 % жилищ.

В Видземе заметнее всего увеличилось количество жилищ с туалетом со сливом — на 12,8% за десять лет, и теперь это 78,6 % всех домов. Также в 2011 году в Видземе душ или ванна были в 66,2 % жилищ, а в 2021 году это уже 74,6 % домов и квартир.