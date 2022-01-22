Статистика: выявлено 5789 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек за два дня
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В пятницу, 21 января в Латвии выявлено 5789 новых случая Covid-19 (днем ранее - 5792), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). За последние два дня скончались 20 человек.

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За последние сутки лабораторно подтвержден 5789 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 2523 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 3266 человека были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 2111,4 до 2321,3 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 2531 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, 3441 человек был вакцинирован.

Вчера было сделано 26 854 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 21.6% (днем ранее - 23.5%).

За последние двое суток скончались 20 человек с симптомами Covid-19.
В четверг, 20 января, умерли 9 человек: один - в возрастной категории 30-39 лет, один - в категории 60-69 лет, двое - в категории 70-79 лет, трое - в категории 90-99 лет. Из них 6 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, трое были привиты от коронавируса.

В пятницу, 21 января, в Латвии от коронавируса умерли 11 человек: один - в возрастной категории 50-59 лет, двое - в категории 60-69 лет, один - в категории 70-79 лет, пятеро - в категории 80-89 лет, один - в категории 90-99 лет. 9 из них не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, двое были привиты.

В целом с начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 330 778 жителей Латвии, 4793 человека с коронавирусом скончались.

За минувшие сутки госпитализированы 88 пациентов с Covid-19, выписаны 19 человек. Общее количество пациентов в больницах уменьшилось за сутки с 672 до 663 человек. В настоящее время в больницах находятся 576 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 87 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились почти 24 600 человек.

Всего в Латвии проживает около 1,89 млн человек.

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