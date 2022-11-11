Статистика: за 9 месяцев в Латвии сократилась смертность; за счет иммиграции увеличился размер населения

По предварительным данным Главного статистического управления, за девять месяцев текущего года зарегистрировано 22 498 смертей — это на 1 916 смертей или на 7,8% меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

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Уменьшилось как число умерших, так и число новорожденных

Из девяти месяцев текущего года самые высокие показатели смертности наблюдались в марте — тогда скончались 2968 человек, что на 10,1% больше, чем в марте прошлого года. При этом в 2021 году самые высокие показатели смертности были зафиксированы в последние месяцы года.

Рождаемость в Латвии также продолжает сокращаться.

За девять месяцев 2022 года в стране зарегистрирован 12 221 новорожденный — это на 8,2% меньше, чем в тот же период 2021 года. Кроме того, в течение восьми месяцев, начиная с февраля этого года, каждый месяц регистрируется наименьшее количество рождений в соответствующие месяцы за последние сто лет. Лишь в январе этого года новорожденных было на пять больше, чем в январе 2021 года, когда родилось наименьшее количество детей за последние сто лет.

Визуализацию данных "Число рождений и смертей в Латвии 1920–2022 годы" можно увидеть на сайте.

Хотя уровень смертности снизился за девять месяцев, он остается высоким и по-прежнему почти вдвое превышает уровень рождаемости. За девять месяцев 2022 года в результате отрицательного естественного прироста количество жителей в стране сократилось более чем на 10 тысяч человек.

Число браков увеличилось на 6,6 %, но не достигло допандемийного уровня

За 9 месяцев 2022 года в Латвии зарегистрировано 10 080 браков — это на 626 или 6,6% больше, чем в тот же период годом ранее, но по-прежнему меньше, чем до пандемии — за 9 месяцев 2019 года в Латвии заключили более 10,5 тысяч браков.



Население увеличилось за счет беженцев и иммигрантов

На 1 октября 2022 года условное население Латвии составляло 1 миллион 895,4 тысячи человек — это на 19,6 тысячи человек больше, чем на 1 января 2022 года. Население увеличилось за счет зарегистрированной иммиграции, так как украинцы, уехавшие в качестве беженцев, учитываются в постоянном населении. Эта практика применяется во всех странах-членах ЕС, которые принимают украинских беженцев.

На 1 октября 2022 года 36,6 тысяч граждан Украины, покинувших Украину в связи с военными действиями, зарегистрировали свое место жительства в Латвии. Оценку того, сколько украинских беженцев осталось в Латвии на ПМЖ, произведут в начале 2023 года после получения всех данных.