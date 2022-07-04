Статистика: за последние три дня — 923 новых случая Covid-19

За последние три дня в Латвии зарегистрировано 923 новых случая Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваемости.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего за прошедшие сутки сделали 4861 тест на коронавирус, 19% оказались позитивными. 389 заразившихся были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации, еще 534 были привиты от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель в Латвии увеличился с 241,6 до 267,3 случаев на 100 тысяч жителей.

Семидневный кумулятивный показатель увеличился со 149 до 185,1 случаев на 100 тысяч жителей.

За прошедшие сутки не было получено известий об умерших от Covid-19. Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии от этой болезни умерли 5860 человек.