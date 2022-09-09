Ставки растут! Подкаст "Отчаянный оптимист" — о том, как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке

В июле Европейский центральный банк впервые за много лет повысил базовую процентную ставку. 8 сентября она выросла снова. Это плохие новости для тех, у кого есть ипотека: у них увеличится ежемесячный платеж. А вот насколько — пока не очень понятно. И что теперь делать? Менять плавающую ставку на фиксированную? Искать вторую работу? Или самое время продавать недвижимость? Об этом — в новом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" с Ольгой Петровой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

В этом выпуске "Отчаянного оптимиста" рассказываем и объясняем понятным языком:

Насколько может вырасти процентная ставка и когда остановится ее рост?

Как мой выросший ежемесячный платеж по ипотеке поможет затормозить инфляцию?

Почему в пандемию выдавали кредитные каникулы, а сейчас они подходят не всем?

Почему замена плавающей ставки на фиксированную больше не работает?

Стоит ли сейчас брать ипотечный кредит?

Ужесточат ли банки условия для потенциальных заемщиков в условиях растущей инфляции?

Готовятся ли банки к наплыву проблемных клиентов с долгами по ипотеке?

Почему вдруг стало дешеветь серийное жилье и что это значит для тех, у кого серийная квартира в ипотеке?

Как рост процентных ставок отразится на рынке аренды?

Советы для тех, кто собрался покупать или продавать недвижимость

На эти и другие вопросы отвечают специалист по кредитованию частных лиц банка Luminor Каспар Лукачов и аналитик рынка компании Latio Ксения Иевлева.

Бонус: гости рассказывают, что будут делать, если платеж по ипотеке превысит критическую отметку?

Слушайте подкаст в Spotify, Apple Podcasts и YouTube.

Другие эпизоды: