"Ставлю сыну еду под дверь, как собачке!" Как начинают карантин вернувшиеся домой жители Латвии

Прибывшим в последние дни до закрытия границы Латвии жителям власти назначили строгий карантин на две недели. В аэропорту с прибывающих брали подписку (как выяснилось, не со всех) и рекомендовали уезжать на частных автомобилях. Одни подошли к ситуации со всей ответственностью, другие — в меру своих возможностей. Оказавшиеся в самоизоляции люди поделились своими наблюдениями с порталом Delfi и в соцсетях.

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Портал Delfi уже рассказывал о впечатляющих ценах билетов на "последние самолеты" (ЛИНК) и препятствия для наземного пересечения границы Германия-Польша для жителей Латвии, которых власти страны призвали в два дня вернуться домой. По возвращении на родину их трудности не закончились — всем без исключения, даже прилетевшим из стран, где коронавирусная ситуация на тот момент выглядела существенно лучше, была предписана самоизоляция на две недели.

В социальных сетях фотографии и сообщения о том, как жители массово скупают гречку и туалетную бумагу, сменились постами, посвященными сложностям возвращения на родину и самоизоляции. Одни делятся опытом, как им удалось буквально за два дня примчаться домой и соблюсти все правила безопасности, другие хвалят своих друзей и родственников за уважение и ответственное поведение в отношении своих близких и других жителей Латвии, третьи ругают власти за беспомощность перед угрозой.

"У меня признаки Covid-19, жду результат анализов"

Даниэль, студент. 16 марта прилетел из Нидерландов через Дюссельдорф.

"Вообще-то, домой я ехать не собирался, тем более что у меня была простуда с очень похожими на коронавирус симптомами — температурой 38 и сухим кашлем, — рассказал Даниэль. — Я позвонил в нидерландскую службу здравоохранения — рекомендовали сидеть дома, пока все не пройдет. Температура прошла за два дня, кашель еще остался, но когда Латвия сообщила о закрытии границ, я решил нарушить рекомендацию. Билетов из Эйндховена на 16 марта не было, из Амстердама стоили 800 евро, решил ехать на поезде в Дюссельдорф, там на автобусе в аэропорт и на самолет — за 136 евро. Ехал и летел со всей осторожностью, закутавшись в шарф.

Foto: No privātā arhīva

В аэропорту люди подошел к людям в экипировке — сказал, что у меня признаки простуды. Они отметили, что у меня также насморк, и сказали: скорей всего это не Covid-19. Все же уговорил сделать мне тест. Ответы будут в течение двух дней. Получил от них дефицитную маску для лица. Папа отвез меня домой. Я лег на заднее сидение машины, чтобы сделать поездку максимально безопасной для отца".

Сегодня Даниэль сидит дома на суровом карантине. "Ставлю сыну еду под дверь, как собачке!" — сообщил его отец. По счастью, специальность позволяет выздоравливающему студенту продолжить учебу и работу онлайн, потому что квартплаты за дорогое жилье в Нидерландах никто не отменял.

"Почему билетов не было, если самолет почти пустой?!"

Ольга, менеджер. 16 марта прилетела на последнем самолете из Киева, куда улетела 12 марта на празднование золотой свадьбы родителей.

"Не могла я там не быть — любимые папа и мама 50 лет прожили вместе! Да и не была Украина в тот момент такой уж "горячей". Обратный билет был как раз на 16 марта. И все же, узнав в субботу про закрытие границ, заволновалась: "А вдруг правительство в воскресенье передумает и захлопнет дверь досрочно. Ни в МИД Латвии, ни в посольстве Латвии в Украине трубку в выходных никто не брал. На сообщение в указанном МИД месте на фейсбук тоже никто не отреагировал. Связалась с AirBaltic — обязали довезти".

Зато ее друг изначально собирался задержаться в Киеве до 17 марта — встретиться с товарищем. Услышав призыв правительства, решил купить билет 16 марта — сайт AirBaltic показал, что билетов нет. Пришлось лететь через Стамбул, в аэропорту которого о коронавирусе не напоминало ровным счетом ничего. Зато Ольга с удивлением обнаружила, что ее самолет AirBaltic летит полупустым. Притом что соседка по салону пожаловалась, что купила билет в последний момент, что обошлось больше чем в 500 евро. "Неужели наша национальная авиакомпания не могла взять всех желающих, вместо того, чтобы драть втридорога?! Тем более, что в Украине ситуация с коронавирусом была куда оптимистичнее, чем в Латвии", — возмущается Ольга.

В аэропорту "Рига" двух путешественников ждал разный прием. Друг Ольги прилетел в 18 вечера из Стамбула — паспортный контроль прошел, как обычно. Ольга в 22 вечера уже должна была расписаться в том, что будет соблюдать 14-дневный карантин (благо, рабочим обязанностям это не вредит). "Стоящие в аэропорту люди в антивирусной экипировке внимания ко мне не проявили, — рассказала Ольга. — Сама к ним подошла, спросила, будут ли меня проверять — ответили, что без симптомов не будут. Своей машины у меня нет — между такси и автобусом выбрала общественный транспорт, благо он подошел почти пустой. Что ж, предупредила сына и дочку, чтобы дома не ждали, а на две недели переселились к родственникам… Здравствуй, родина".

"Почему нельзя сдать анализ, чтобы жить и работать?!"

Юстина, руководитель предприятия. 14 марта вернулась из командировки, часть из которой прошла в Нидерландах.

"Думала, самый простой способ узнать, что никому не принесу вреда — протестироваться. Но это оказалось не так-то просто. В Центре инфектологии сообщили, что если симптомов у меня нет, то надо отправляться в самоизоляцию на две недели или сдать платный анализ в лаборатории E.Gulbja. Только вот очередь там — больше недели. Что ж заступила на карантин. Зато столько поделок с дочкой сделаем, что после карантина можно будет магазин открывать".

"Вышла из машины — родители машут с расстояния 10 метров"

Синтия, студент и промоутер. 16 марта вернулась из Великобритании, о чем в подробностях рассказала в своем посте на Facebook.

По словам девушки, о том, через что пришлось пройти, чтобы в течение 48 часов оказаться дома, можно снять отдельный фильм. Но она не злится, а относится ко всему как к неординарной ситуации, в которой приходится принимать неудобные решения. Синтия уверена, что только общими усилиями Латвии удастся побороть дальнейшее распространение вируса. Ее ближайшая миссия — это 14-дневная самоизоляция.

Foto: Foto no Facebook

Реализацию своего плана Синтия начала уже в аэропорту: прилетев в Ригу около 11 часов вечера, прошла паспортный контроль и отправилась на автостоянку — найти машину мамы. Родители помогали, давая свои указания через Facetime. "Впереди — долгая дорога в Лиепаю. Никогда еще на машине я не ездила так далеко, да еще ночью, — рассказывает Синтия. — Родители посоветовали взять кофе на автозаправке, но это значит, что придется войти в контакт с людьми. Тогда родители дали указание остановиться на первой бензоколонке. И вот я вижу машину родителей, выхожу, родители находятся на расстоянии 10 метров. Мы помахали друг другу, я схватила кофе и булочки с ближайшего столика, села обратно в машину", — описывает все происходящее Синтия.

В итоге поздней ночью она благополучно доехала до Лиепаи. В квартире стала разбирать сумки, оставленные родителями в машине. Они купили все необходимое, в том числе продукты питания (да, даже гречку), разные напитки, витамины, туалетную бумагу. Гостинцы от бабушки тоже прилагались. "Благодаря поддержке друзей и родителей я готова провести 14 дней в самоизоляции и горячо рекомендую то же самое своим друзьям и знакомым, которые вернулись из-за границы. Наконец-то у меня будет возможность переделать все то, что было отложено и на что никогда "не хватало времени". Давайте беречь друг друга!".

"Даже бесконтактную передачу ключей от авто запланировали"

Кристина, коуч. 16 марта предприняла целую спасательную операцию, чтобы встретить в аэропорту прилетевших из-за рубежа членов семьи.

О том, что это не единственный случай столь ответственного подхода к здоровью окружающих, свидетельствует также история Кристины Крейле, фотографией которой поделились уже многие пользователи.

В отличие от Синтии она не возвращалась в Латвию, ее миссией было встретить родственников в аэропорту с соблюдением всех необходимых правил безопасности. "Мы сегодня тоже встречали в аэропорту членов семьи, с которыми бы охотно после долгого путешествия встретились и обнялись (они улетели еще в начале марта), но они напрямую из аэропорта отправятся на карантин. Машину всем необходимым мы укомплектовали вчера. Даже бесконтактную передачу ключей от автомобиля запланировали", — делится своим опытом Кристине, демонстрируя личным примером, что найти выход можно в любой ситуации".