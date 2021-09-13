"Стечение обстоятельств". Министерство обороны извинилось за учения со стрельбой на улицах Риги
Foto: Latvijas armija

В ходе учений Namejs 2021 на улицах Риги появились военнослужащие Национальных вооруженных сил, которые не просто имитировали выполнение боевых задач, но и вели стрельбу холостыми патронами. Несмотря на то, что Министерство обороны предупреждало о проведении учений, такие действия военных вызвали у некоторых жителей города резкую реакцию.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Учения Namejs 2021 проходят по всей Латвии с 30 августа по 3 октября. 6 сентября началась активная фаза учений вне военных объектов: ее цель — максимально приблизить учебную задачу к реальной обстановке. Во время учений военнослужащие 1-й Рижской бригады и земессарги патрулировали, устраивали укрытия, патрульные базы и контрольно-пропускные пункты, а также выполняли другие учебные задания. Ранее министерство обороны предупреждало, что "во время учений вне полигонов будут использоваться только учебная амуниция и имитации боевых средств, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей".

Тем не менее, некоторые эпизоды учений на улицах Риги — в частности, ситуации, когда военнослужащие вели огонь холостыми патронами в присутствии случайных прохожих — в министерстве обороны назвали "неудачным стечением обстоятельств". Представитель министерства Каспарс Галкинс в комментарии для Delfi принес извинения в связи со случившимся.

"В реальной жизни все бы смешалось. Стараемся насколько можем информировать общество. После учений проанализируем все обстоятельства, но наши тренировки в городской среде бесценны и необходимы в любых условиях", — сообщил через Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По словам Галкинса, учения регулярно проходят за пределами военных объектов, в том числе в городах на заранее согласованных территориях. Это делается для того, чтобы улучшить подготовку солдат и земессаргов и максимально приблизить сценарий к реальной ситуации. "Все учения Национальных вооруженных сил организованы, максимально соблюдая меры безопасности. Кроме того, о предстоящих учениях и шуме всегда информируют общество, это было сделано и в этот раз", — отметил Галкин. Во время учения могут возникнуть непредвиденные ситуации, перед НВС не было цели напугать кого-то из жителей. Минобороны призывает жителей с пониманием отнестись к учениям.

Оперативная информация о мероприятиях ( в том числе учениях) Национальных вооруженных сил доступна в сети Twitter — в профиле @Latvijas_armija, на странице @Latvijasarmija в Facebook, а также в социальных сетях регулярных подразделений и Земессардзе.

14, 15 и 16 сентября на военной базе в Даугавгриве Национальные вооруженные силы Латвии будут тренироваться в стрельбе, из-за чего будет повышен уровень шума. Шумно будет утром во вторник, 14 сентября, и с пяти до восьми вечера, в среду и четверг. Будет использоваться легкое стрелковое оружие. Армия будет соблюдать все правила безопасности.

После активной фазы учений 1-й Рижской бригады бригада будет оказывать поддержку 1-й Видземской и 3-й Латгальской бригадам Земессардзе, а также выполнять другие учебные задачи, не связанные с активными учениями в населенных пунктах.

Военные учения Национальных вооруженных сил Namejs 2021 проходят на всей территории Латвии с 30 августа по 3 октября. В них принимают участие 9300 военнослужащих из 17 стран. Они совмещены с учениями Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил "Серебряная стрела". Учения проходит в два этапа: в конце августа и в первой половине сентября отрабатываются действия в условиях гибридной угрозы, а во второй половине сентября будет разыгрываться сценарий конвенциональной угрозы.

Задачи военных учений будут выполняться на заранее согласованных земельных участках, принадлежащих государству, муниципалитетам, юридическим и частным лицам. После учений территории будут убраны. В местах учений запрещается трогать или перемещать неизвестные найденные предметы.

Военные учения в условиях реальной городской среды регулярно проходят в разных странах. Ситуация, когда местное население не знает о планах военных и выражает недовольство в связи с учениями, также достаточно обычна. В феврале 2019 года в Лос-Анджелесе армия США имитировала военную операцию на улицах города. В ней принимали участие боевые вертолеты, которые летали над городом на небольшой высоте, на земле звучали выстрелы и взрывы. По данным телекомпании ABC, для местных жителей учения стали неожиданностью — несмотря на то, что вооруженные силы публиковали информацию о своих планах заранее.

Вооруженные силы США, тем не менее, применяет и другие способы тренировок в городских условиях. В марте 2021 года в Северной Каролине проходили учения спецподразделений (Special Forces), к которым в качестве статистов привлекли гражданских жителей. Однако учения проводились на частной земле, и территория была размечена специальными знаками. В последние годы в армия США все чаще использует для тренировок возможности виртуальной реальности. Например, еще 2018 году издание New Scientist сообщало, что военные построили для тренировок на базах виртуальные версии Северной и Южной Кореи, а также Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Министерство обороны
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Томс Гревиньш знакомится с экологической возможностью активного отдыха
Снова в школу!
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии