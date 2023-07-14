Стихийный мемориал сбитому насмерть ребенку в Плявниеки: "Свечи будут гореть, пока дума не обезопасит перекресток"

В январе 2022 года на улице А.Сахарова в Риге пьяный водитель насмерть сбил школьницу — от полученных травм она погибла на месте. Трагедия произошла на регулируемом пешеходном переходе. Спустя полтора года на месте гибели девочки остается стихийный мемориал — по словам родственников, они продолжат его поддерживать, чтобы обратить внимание Рижской думы на опасный перекресток. Об этом сообщает программа телеканала TV3 "Bez tabu".

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Как заявил телеканалу отец погибшей девочки Угис, свечи на улице Сахарова будут гореть до тех пор, пока самоуправление не улучшит движение на конкретном пешеходном переходе. Департамент дорожного движения Рижской думы, однако, ничего конкретного на этот счет не обещает.

Тем временем некоторые местные жители не скрывают своего смущения от сложившейся ситуации. Они сомневаются, что подобный мемориал стоит поддерживать так долго.

"Зачем мне каждый день смотреть на вещи, сложенные на обочине дороги? Я понимаю, что произошла трагедия, но так теперь будет всегда? Эти вещи не только отвлекают проезжающих водителей, но и загрязняют окружающую среду", — цитирует телеканал одну из местных жительниц.

Впрочем, в Рижской полиции самоуправления считают ситуацию корректной и демонтировать оставляемые родственниками цветы, вещи и свечи не собираются.

Подобные мемориалы на месте гибели людей есть во многих местах Риги и Латвии. По словам представителя компании Latvijas valsts ceļi Анны Кононовой, дорожные и коммунальные службы относятся к этому толерантно, хотя такие памятные места почти всегда возникают без согласования.

"По истечении времени работники собирают высохшие цветы и догоревшие свечи. Кресты стараются не трогать", — отметила представитель LVC.

Уже сообщалось, что сбивший насмерть школьницу на ул. Сахарова Владислав Карпинский был приговорен судом к 13 годам лишения свободы.