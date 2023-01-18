Stinger, вертолеты и дроны: Латвия отправит в Украину новую партию военной помощи

Латвия отправит в Украину зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. Об этом сообщает агентство LETA.

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На этой неделе министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) в рамках рабочего визита посетила Украину, где в Киеве встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым. В ходе встречи министры подробно обсудили эффективность уже предоставленной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.

"Во время беседы с министром обороны Украины я подтвердила непоколебимую поддержку правительства и жителей Латвии Украине в этой страшной войне. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки — зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты. Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня. Планируется увеличить интенсивность обучения и обучить как минимум в два раза больше украинцев как мы это делали в 2022 году", — сказала Мурниеце после встречи.

В ноябре прошлого года фонд Ziedot.lv начал кампанию по сбору средств "Хорошие новости". В течение двух месяцев в ходе кампании было пожертвовано 439 768 евро, которые пойдут на закупку произведенной в Латвии военной техники и снаряжения.

25 января в здании 19-го батальона боевого обеспечения Земессардзе в Улброке состоится мероприятие по отправке первой партии техники.

В нем примут участие министр обороны Инара Мурниеце, посол Украины в Латвии Александр Мищенко, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) Раймонд Граубе, руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, представитель LV-Teh Угис Свиридо, представитель Global Wolf Motors Клавс Ашманис и представители вооруженных сил Украины.

Минобороны сообщило в начале января, что поддержка, которую Латвия оказывает Украине, составила 0,93% от ВВП, или более 314 млн евро. Из этой суммы примерно 300 млн евро — это военная поддержка, оказанная латвийским правительством Украине, а остальная часть — средства, пожертвованные латвийцами. Военная помощь Латвии Украине состоит из боеприпасов, противотанковых средств, зенитно-ракетных комплексов "Stinger", беспилотных летательных аппаратов, самоходных гаубиц, вертолетов, топлива, индивидуального снаряжения, сухих пайков для солдат и других необходимых предметов.

Минобороны совместно с организацией "Предприниматели за мир" реализует инициативу, цель которой — собрать пожертвования в размере более 7 млн евро для поставок военной техники, бронежилетов, бронированных машин скорой помощи, технологических решений и других видов военной помощи для вооруженных сил Украины, таких как бинокли и приборы ночного видения.

Также при поддержке Минобороны в Украину регулярно доставляется разнообразная гуманитарная и медицинская помощь, которая организована в сотрудничестве с Ziedot.lv и движением "Предприниматели за мир".

В свою очередь в рамках акции "Твиттер-конвой" солдатам ВСУ уже передано более 900 внедорожников.