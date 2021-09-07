Стипендии латвийских студентов будут увеличены в два раза

С 1 сентября по 31 декабря этого года минимальный размер стипендии для студентов высших учебных заведений будет увеличен с 99,6 до 200 евро. Цель увеличения стипендий заключается в том, чтобы оказать финансовую поддержку учащимся и уменьшить негативные последствия, отразившиеся на сфере образования из-за Covid-19. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на решение Кабинета министров.

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На осуществление этой цели Министерство образования и науки (МОН) планирует потратить 2,04 млн евро. Ведомство получит финансирование за счет перераспределения средств между бюджетными программами.

МОН будут выделены 1 443 508 евро, Минздрав получит 254 411 евро, Минземледелия — 202 387 евро, Минкульт — 138 040 евро. Минблагу выделят 1654 евро.

Поправки в правилах Кабмина о стипендиях были разработаны, поскольку МОН считает, что все еще существуют определенные риски. По мнению ведомства, большое количество студентов может бросить учебу из-за сложившегося в связи с коронавирусом социально-экономического кризиса. Доходы сократились и у семей, и у самих учащихся вузов, кроме того в Латвии ситуация на рынке труда все еще является неблагоприятной, указали в министерстве.

Как пояснили в МОН, нынешнего размера стипендии (99,6 евро) может быть недостаточно для удержания лучших студентов в вузах, кроме того размер стипендии не пересматривался более 10 лет. До сих пор реальным решением проблем с финансовым положением было трудоустройство студентов параллельно с обучением, однако из-за вызванного коронавирусом кризиса, таких возможностей стало меньше. Тем не менее для учащихся колледжей, бакалавриата и магистратуры вопрос размера стипендий актуален, сообщили в министерстве.

В рамках проекта предусмотрено увеличить размер ежемесячной студенческой стипендии от 99,6 до 200 евро в период с 1 сентября и до 31 декабря.