Стоимость платных услуг в CSDD повысится в несколько раз

Планируется повышение цен на ряд платных услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), в том числе — на регистрационный сбор пункта продажи транспортных средств, который может увеличиться с нынешних 14,04 евро до 174,26 евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на поправки Кабмина.

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Министерство сообщения разработало поправки к прейскуранту государственных платных услуг CSDD, общественное обсуждение поправок проходит до 2 февраля.

Как поясняется в аннотации к проекту регламента, цель повышения услуг CSDD - актуализация цен в соответствии с фактическими затратами: прежний прейскурант был утвержден в 2013 году, и с тех пор были прямые и косвенные изменения затрат на услуги.

Наибольшее увеличение — в 12,4 раза — запланировано на регистрацию мест продаж транспортных средств и их номеров. В проекте поясняется, что цена данной услуги не менялась с момента утверждения правил.

Услуга оказывается путем подачи коммерсантом заявления в CSDD и документов для регистрации торгового места с проверкой права на регистрацию торгового места, в отдельных случаях - выездом на место, составление и подтверждение договора о сотрудничестве, внесение данных в Торговый реестр, проверка в Службе государственных доходов (СГД) и т.д. Ожидается, что впредь услуга будет стоить 174,26 евро.

Также ожидается значительный рост - с 300 до 500 евро - регистрации государственных номеров, содержащих только однозначные символы или комбинацию таких цифр, где первая цифра — любое число, а все остальные цифровые символы — "0".

Дирекция безопасности дорожного движения предоставляет владельцам транспортных средств возможность выбора номеров как в центрах обслуживания клиентов CSDD, так и в электронном виде.

Отмечается, что спрос на эти номера значительно превышает количество доступных номеров. Такие номера выбираются и заказываются для регистрации транспортных средств в течение нескольких минут после их предложения в электронных услугах CSDD. Их цена уже повышена, но такие номерные знаки сейчас раскупают в течение нескольких минут, что говорит о том, что цена такой услуги все еще достаточно низка.

В проекте правил предполагается также увеличить плату за следующие услуги: за регистрацию транспортного средства - на 24,8% (до 5,74 евро), плату за первую регистрацию транспортного средства в Латвии - на 41,8% (до 11,88 евро), плату за выдачу транзитной номерной карты - в 2,2 раза (до 8,42 евро) и плату за номерной знак - на 17,8% (до 11,16 евро).

Возрастет стоимость услуг CSDD и для регистрации водного транспорта, велосипедов и электрических скутеров, а также для разрешения на обучение вождению, и для использования мопеда, мотоцикла, легкового автомобиля и грузовика на экзамене по вождению.