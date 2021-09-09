Столбики, горшки и скамейки вернутся в Ригу следующим летом, улицу Барона закроют для автомобилей

Следующим летом эксперименты по благоустройству Риги продолжатся. Цветочных горшков и скамеек станет еще больше, а столбики вернутся на те места, где они хорошо себя показали. Большие перемены ждут и улицу Кришьяня Барона, сообщает Latvijas radio.

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Проект "Рижское лето", в рамках которого в центре города установили горшки с цветами и деревьями, скамейки и столбики для регулирования дорожного движения, заканчиваются. Осенью большую часть этих элементов вернут.

"В проекте летних улиц было ясно сказано, что он на лето. Осенью это исчезает — так было запланировано, так и реализуется. Каждый год планируется что-то делать. В прошлом году это была улица Тербатас, которая на лето стала пешеходной, в этом году это летние улицы. Планируется продолжать", — рассказал вице-мэр Вилнис Кирсис.

Проект курировало Управление по туризму Рижской думы. Как отметила его глава Иева Ласмане, можно дискутировать, были ли эти решения удачными, но ясно, что городу нужны зоны отдыха, и в следующем году будет решаться вопрос о том, чтобы сделать зоны отдыха постоянными. Где именно — пока неизвестно.

Итоги эксперимента подведут к середине октября, но уже сейчас ясно, что как минимум зелень и скамейки пользовались спросом. Скорее всего, они вернутся в Старую Ригу и на улицы Тербатас и Базницас, а также появятся где-нибудь еще. Озеленение пока что будет "переносным".

"Чтобы посадить дерево на улице, где никогда не было деревьев, только асфальтовое покрытие, нужно перерыть все коммуникации. Это проект на пять лет, а деревьев хочется уже сейчас", — объяснила Ласмане.

В этом году Rīgas meži поставили на улицах 50 горшков с большими деревьями и кустами, а также почти 300 цветочных горшков. Это стоило около 50 тысяч евро.

Что касается столбиков, то Янис Вайводс, который сейчас руководит Департаментом сообщения, считает эксперимент удачным — по его словам, местами трудностей было даже меньше, чем казалось вначале, и пробки были меньше, чем можно было ожидать.

Уже сейчас известно, что в следующем году для автомобилей закроют улицу Кришьяня Барона — и, скорее всего, не на один год. Это будет улица для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, а на машине смогут проехать только жильцы домов на этой улице. План по изменениям движения на этой улице должен быть готов к 1 апреля.