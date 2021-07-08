Столбики и зелень: на улице Тербатас начаты работы по озеленению и благоустройству

С четверга, 8 июля, в рамках программы благоустройства и культуры "Рижское лето 2021" начаты работы по озеленению и благоустройству улицы Тербатас, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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На уже суженных перекрестках на улице Тербатас расставлены горшки с растениями, а со следующей недели начнется ее благоустройство - будут оборудованы зеленые оазисы, 15 новых велосипедных стоянок, появятся гирлянды лампочек.

Целью программы "Рижское лето 2021" является популяризация и постепенное внедрение мер по улучшению дорожного движения и безопасности пешеходов в историческом центре Риги, а также создание дополнительного пространства для инициатив жителей, бизнеса и культуры.

Программа нацелена на то, чтобы вместе с горожанами найти эффективные способы сделать улицы Риги более привлекательными для жизни в городе.

Подобные проекты реализуются во многих городах Европы и мира и доказали свою эффективность.

При этом улица Тербатас, как и другие улицы, включенные в маршрут программы, не будут полностью закрыты для автотранспорта. Вместо этого используются такие решения по организации движения, как ограничения скорости и переходы. На улице Тербатас на участке от улицы Элизабетес до улицы Таллинас скорость ограничена до 30 км/ч.

В целях повышения безопасности пешеходов на перекрестках улицы Тербатас на участке от улицы Элизабетес до улицы Матиса введено восемь суженных перекрестков. Перекрестки стали более узкими, так как созданы островки безопасности для пешеходов, окруженные столбиками.

Помимо повышения безопасности пешеходов, сужение перекрестка создает свободное пространство, которое озеленяется, а велосипедные парковки переносятся с тротуаров на проезжую часть, чтобы оставить больше места для пешеходов на тротуарах.

Все ландшафтное оформление будет установлено до 22 июля. Подобное сужение перекрестков есть и на улице Базницас.

"Мы видим, что у общественности есть вопросы в отношении снижения интенсивности дорожного движения, начатого Рижской думой. Однако я хотела бы еще раз подчеркнуть, что наша цель - такая городская среда, где все участники дорожного движения чувствуют себя комфортно и безопасно", - отметила председатель комитета городского развития Рижской думы Инесе Андерсоне.

Столбики - одно из самых эффективных и демократичных решений для обеспечения подобных временных ограничений движения, отмечаают в РД.

Цель проекта - протестировать в летние месяцы различные решения, включенные в документы планирования городской среды. Во время программы "Рижское лето 2021" с 22 июля на Видземском рынке запланирована культурно-развлекательная программа. Маршрут "Рижское лето 2021" включает улицу Вальню, бульвар Бривибас, улицу Тербатас, улицу Артилерияс, площадь у Новой Гертрудинской церкви, улицы Миера и Базницас.

Как сообщалось ранее, затраты на проект "Рижское лето 2021" составят около 1 млн евро. Более 500 000 евро предусмотрено для благоустройства улиц и микрорайонов, а около 400 000 евро - для различных культурных мероприятий.