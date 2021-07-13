Столбики, мешающие оперативному транспорту, обещают убрать с улиц Риги

В течение нескольких месяцев будет собрана информация о том, на каких улицах Риги столбики создают проблемы для движения оперативного транспорта, и эти недочеты будут устранены. Об этом сообщила глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле после встречи с вице-мэром Риги Вилнисом Кирсисом ("Новое Единство").

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Лиене Ципуле заявила, что Служба неотложной медицинской помощи в течение нескольких месяцев обобщит информацию, получаемую от работников о том, на каких улицах Риги столбики мешают передвигаться. Эта информация будет передаваться экспертам Рижской думы, решения будут искать совместно.

Глава Служба неотложной медицинской помощи отрицает то, что сейчас столбики приводят к серьезным проблемам, из-за которых медики "Скорой" не могут вовремя попасть к пациентам, чьи жизни находятся под угрозой. В случаях, когда есть угроза жизни, на вызов, по словам Ципуле, направляется более одной бригады, и если одна запаздывает, то вторая прибудет раньше.

И Кирсис, и Ципуле подтвердили, что в дальнейшем представители Службы неотложной медицинской помощи будут участвовать в оперативных собраниях в Департаменте сообщения Рижской думы, где происходит экспертные дискуссии о повышении безопасности транспортной системы города.

Точка отсчета сбора информации от руководителей и медиков Службы неотложной медицинской помощи — данные об улице Бруниниеку, где самоуправление произвело мероприятия по замедлению движения.

Ципуле отметила, что изначально преобладали эмоции, но по мере привыкания водителей к новой ситуации, будет легче находить решения. Подобные ситуации имеют тенденцию возникать не только в Риге, но и повсюду, где ремонтируются дороги и меняется организация движения.

Глава Службы неотложной медицинской помощи подчеркнула, что руководство Рижской думы впервые пригласило ее на встречу, чтобы обсудить актуальные проблемы и договориться о сотрудничестве для их устранения.

Следует отметить, что Вилнис Кирсис и Лиене Ципуле в некотором роде является коллегами. Глава Службы неотложной медицинской помощи в июне этого года была избрана депутатом Огрской краевой думы по списку партии "Новое Единство", которую представляет и вице-мэр Риги.

Вилнис Кирсис признал, что при планировании мероприятий замедления движения, следовало обсудить ситуацию со Службой неотложной медицинской помощи, но это сделано не было. Но сейчас ситуация будет улучшаться. Кирсис считает, что замедление движение снизит количество несчастных случаев на дорогах, и соответственно, разгрузит и медиков — вызовов будет меньше.