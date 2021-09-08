Столбики на улицах Риги очень быстро пачкаются — на помывку уже потрачена почти половина денег

За три неполных летних месяца на помывку установленных на столичных улицах столбиков потрачена уже почти половина предусмотренного договором финансирования, пишет Neatkarīgā.

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С 11 июня до 1 сентября проведено обслуживание 1344 пластиковых столбиков, что обошлось в 18 560 евро, сообщили в департаменте сообщения Рижской думы. То есть в среднем 13,80 евро за столбик.

Сумма договора об обслуживании столбиков на этот год составляет 39 095 евро (без НДС), а выполняет эту работу AVS Latvija, с которым департамент сообщения заключил договор в июне этого года.

"Обслуживание не включает в себя только помывку самого столбика, но и осмотр, затраты на материалы, рабочую силу и т. д.", — объяснила главный референт бюро директора департамента Лелде Рудзика. Ранее в разговоре с тем же изданием она подчеркивала, что чистятся только те столбики, которые необходимы для обеспечения безопасности на дороге, и моются они не каждый день. Раз в неделю производится осмотр столбиков, и если констатируется, что столбик грязный настолько, что не видно отражающих элементов, его моют. Если он грязный, но не настолько, чтобы угрожать безопасности дорожного движения, его помоют позже — в среднем столбики моют раз в месяц.